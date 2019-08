Bizar: koppel ontdekt ‘graspuist’ in hun tuin na zware regenval en besluit die open te prikken

Je zou voor minder vreemd opkijken wanneer je eens naar de tuin trekt. De 54-jarige Yvette McKinney uit het Engelse Harrogate zag donderdag tot haar eigen verbazing hoe er een ‘puist’ was ontstaan in haar tuin. Allemaal te wijten aan de zware regenval in de regio, waardoor het vele water onder het gras tot een ophoping leidde.