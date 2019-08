De dramatische avond in Brugge heeft er ingehakt bij STVV. “Iedereen mag terechtgewezen worden na zo’n uitslag”, gaf aanvoerder Jordan Botaka na de 6-0 aan. “We hebben nog veel werk, maar jammer genoeg wacht de competitie niet.”

“Heel zuur”, vatte Botaka zijn avond samen. “Ik kan er eigenlijk weinig over zeggen. Het resultaat spreekt voor zich. Elke voetballer die zo’n resultaat neerzet, is er niet over te spreken.”

Velen hadden ...