Brigitte Macron heeft schoonheidsoperatie ondergaan

De Franse première dame was sinds de Nationale feestdag van 14 juli niet meer in het openbaar verschenen. Foto: Photo News

Brigitte Macron (66), de echtgenote van de Franse president Emmanuel Macron (41), heeft een esthetische ingreep ondergaan in het Amerikaans hospitaal van Neuilly-sur-Seine, een voorstad van Parijs. Dat schrijft Closer, het Franse roddelblad bij uitstek, in zijn nieuwste nummer.

Waar is Brigitte? Sinds de Nationale Feestdag was de Franse presidentsvrouw niet meer in het openbaar gezien. Closer schrijft nu op basis van bronnen binnen het privéziekenhuis dat Brigitte Macron een schoonheidsoperatie heeft ondergaan. Volgens het weekblad had de Franse première dame op 16 juli een consult bij “een eminente en bekende plastisch chirurg” en ging ze al de dag nadien “drie uur lang” onder het mes, “onder algehele verdoving”.

Dezelfde avond nog verliet ze het ziekenhuis richting La Lanterne, het presidentiële buitenverblijf in Versailles. Daar verbleef ze enkele dagen alvorens op 25 juli te vertrekken naar het Fort van Brégançon, de officiële zomerresidentie van de Franse president, in de buurt van Bormes-Les-Mimosas (Var), aan de Middellandse Zee. Welke esthetische ingreep de presidentsvrouw onderging, is niet bekend. Wel dat haar man haar na de ingreep “heel even” mocht bezoeken. Wedden dat de paparazzi nu al in het struikgewas liggen om de ‘new look’ Brigitte zo snel mogelijk te vereeuwigen?