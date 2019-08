Technisch probleem bij Brussels Airport: vluchten zonder bagage vertrokken, vertragingen mogelijk

“Wij betreuren de situatie ten zeerste. Onze teams doen er alles aan om het systeem te repareren en de gevolgen voor de passagiers te beperken, zodat de luchthavenoperaties deze namiddag hopelijk normaal zullen kunnen verlopen”, luidt het in de mededeling.

Due to technical problems with the baggage system at #brusselsairport, certain flights are leaving without baggage. Departing flights leaving after 9 am today can be delayed. We deeply regret this situation.