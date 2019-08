Onze weerman Ruben Weytjens: “Langdurig bewolkt”

Zaterdag kunnen er in de vroege ochtend tijdelijk nog enkele brede opklaringen boven Limburg aanwezig zijn, maar al snel zal het overal bewolkt worden. Vervolgens zitten we op z’n minst de hele voormiddag, maar waarschijnlijk ook nog gedurende een deel van de namiddag onder de grijze wolken. Het is niet uitgesloten dat er eens even wat spatjes motregen uit die wolken worden geperst, maar meetbare neerslag zal er niet naar beneden komen.