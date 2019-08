Teixeira, Schmidt en co aangedaan na pandoering

Met het hoofd naar beneden kwamen de STVV-spelers na de match een voor een de catacomben binnengedruppeld. “Dit was de ergste match die ik ooit voor STVV speelde”, zuchtte Jorge Teixeira. De Portugees is doorgaans sterkhouder, maar onderging net als zijn teammaats de rol van speelbal in de Brugse voetbalshow.