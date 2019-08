Thibaut Courtois herstelt sneller dan verwacht van enkelblessure

“Het voelde goed om vandaag opnieuw te trainen met de groep. Blij met de snelle revalidatie”, aldus de Rode Duivel op Twitter.

Maandag raakte bekend dat Courtois een tijdje out zou zijn met een verstuiking van zijn linkerenkel. Het lijkt erop dat het competitiebegin dan toch niet in gevaar komt. Op de openingsspeeldag gaat de Koninklijke op 17 augustus op bezoek bij Celta de Vigo.

Felt good to be training with the team again today. Happy with a fast recovery.???? pic.twitter.com/L1sTPzCFdn