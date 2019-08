Remco Evenepoel (19) kiest voor Monaco als nieuwe uitvalsbasis om zijn wielercarrière verder uit te bouwen. Een logische keuze, want hij zal er een pak toppers treffen die in het prinsdom de ideale omstandigheden vinden om te trainen. Al had het toptalent ook voor Andorra kunnen kiezen. “Ik heb alle opties overwogen en Monaco was de beste keuze.”