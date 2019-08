Rapper mag terug naar VS, Trump blij: “Get home A$ap”

Het Zweedse openbare ministerie eiste een celstraf van zes maanden tegen de Amerikaanse rapper A$ap Rocky. Hij werd aangeklaagd voor slagen en verwondingen na een straatgevecht en zat al een maand in voorhechtenis. De rapper en zijn entourage mogen het land verlaten, in afwachting van de uitspraak.

