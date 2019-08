Belgische snowboarders klimmen tot 7.000 meter voor afdaling van hun leven

Antwerpen -

Hij is tweevoudig wereldkampioen slopestyle en haalt al sinds zijn tiende halsbrekende toeren uit op een snowboard, maar de meest recente uitdaging van Seppe Smits (28) vindt hijzelf een van zijn grootste avonturen ooit. Momenteel staat de Antwerpse snowboarder met een team ergens op een paar duizend meter hoogte op de Peak Lenin in Kirgizië. Hij klimt er tot meer dan 7.000 meter hoogte om dan samen met een paar andere waaghalzen als eerste Belgen van die hoogte naar beneden te snowboarden. “Dit draait eens niet om die ene perfecte sprong, het is net dagen aan een stuk topsport”, vertelt Smits.