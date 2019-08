Yannick Thoelen over de dood van zijn dochtertje, tegenstander KRC Genk, Peter Schmeichel en de stok van Michel Louwagie

Natuurlijk wil Yannick Thoelen (29) zaterdag winnen. Want de Limburger staat eindelijk weer tussen de palen, bij KV Mechelen. En de tegenstander dit weekend heet bovendien KRC Genk. Maar sinds 15 januari 2019 is er meer dan alleen maar voetbal in het leven van de Looise keeper. Yannick en Kim verloren die dag hun te vroeg geboren dochtertje. “Alles wat ik nu nog doe, doe ik voor Lia.”