Spam en waarom we er nooit van af zullen geraken

Nog elke dag worden er op de planeet miljarden e-mails verstuurd die eigenlijk niemand in zijn inbox wilt. Spam is er nu eenmaal en zal nooit verdwijnen. De Amerikaanse professor Emilio Ferrara bracht de geschiedenis in kaart en kijkt ook naar de toekomst. “Artificiële intelligentie zal spam nóg sluwer maken.”