Alle ogen in Genk en omstreken zijn zaterdag gericht op Gaëtan Coucke. De amper 20-jarige doelman vervangt in Mechelen de onfortuinlijke Danny Vukovic, out met een afgescheurde achillespees. De Tongenaar krijgt alvast de volle steun. In de eigen kleedkamer én bij boezemvriend en tegenstander-in-de-tribune Dante Vanzeir. “Van mij mag hij alle ballen pakken die hij kan pakken”, aldus de kersverse KV-spits. Ook Felice Mazzu steekt zijn keeper een hart onder de riem. “Dit is zijn moment.”