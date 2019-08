De zomer van 2012. Jesus en zoontje Jorge Prado - amper 11 jaar - strijken met hun mobilhome in Lommel neer. Twee maanden later volgen mama Cristina en zusje Cecilia. Vier Spanjaarden, die geen letter Nederlands spreken, in Noord-Limburg. Met maar één doel voor ogen: met Jorge de wereldtop bestormen. Zeven jaar later spreekt - op papa Jesus na - iedereen in het gezin perfect Nederlands, zijn ze helemaal ingeburgerd in Lommel en is Jorge op weg naar zijn tweede wereldtitel in de MX2. “De sleutel tot mijn succes ligt hier. Lommel is mijn thuis”, zegt tienersensatie Jorge (18), die ons een rondleiding - met vijf haltes - in zijn Lommel geeft.