Magneetvissen. Het kwam de laatste weken meermaals in het nieuws omdat er ergens een bankkluis of mortiergranaten werden opgevist. Geprikkeld door die verhalen en talrijke YouTubefilmpjes trekken steeds meer jongeren naar het water voor iets wat het midden houdt tussen schattenjagen en eendjesvissen. Wat is er zo tof aan? We probeerden het zelfs eens.