De Thaise koning Rama X heeft in een tv-toespraak eerder deze week de koninklijke polygamie weer ingevoerd. Zijn dertig jaar jongere minnares is voortaan zijn ‘Koninklijke Edele Gemalin’

Rama X of Maha Vajiralongkorn volgde in 2016 zijn vader Bhumibol (Rama IX) op, al vond de officiële kroning pas dit jaar plaats. Terwijl deze laatste ongekend populair was in Thailand, werd er over zijn ...