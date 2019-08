Yellow Tigers gaan met 3-0 onderuit tegen Nederland in olympisch kwalificatietoernooi

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB-19) zijn vrijdag in het Italiaanse Catania met een 3-0 nederlaag tegen Nederland (FIVB-7) aan hun olympisch kwalificatietoernooi gestart. De setstanden waren 25-20, 25-15 en 25-22.

Gert Vande Broek startte met Kaja Grobelna, Britt Herbots, Celine Van Gestel, Dominika Sobolska, Marlies Janssens, Ilka Van De Vyver en libero Jodie Guilliams en liet Silke Van Avermaet, Jutta Van De Vyver en Karolina Goliat invallen. Met respectievelijk 15 en 14 punten waren Herbots en Grobelna de productiefste Tigers, de Nederlandse Lonneke Slöetjes was met 16 punten topscorer van de partij.

Vicewereldkampioen Italië (FIVB-8) en Kenia (FIVB-20) spelen vrijdagavond de tweede wedstrijd in de groep. Zaterdag nemen de Yellow Tigers het tegen Italië op, zondag is Kenia de tegenstander. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de Spelen in Tokio. De anderen krijgen in januari wel nog een herkansing in een continentaal kwalificatietoernooi.