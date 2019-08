Federale politie rijdt auto klem en arresteert inzittenden met getrokken wapens

Leden van het POSA, het arrestatieteam van de federale politie, hebben vrijdagmiddag drie mannen in de boeien geslagen op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De arrestatie ter hoogte van het Instituut Maris Stella werd door verschillende getuigen gefilmd en gefotografeerd.

Op de beelden is te zien hoe een Jaguar met Britse nummerplaten klemgereden is door twee auto’s van het POSA. Met getrokken wapens omcirkelen de leden van het arrestatieteam de auto waarna de drie inzittenden een voor een moeten uitstappen en gearresteerd worden. Het parket kan voorlopig nog geen informatie kwijt over de arrestaties maar volgens onze informatie werden de mannen gezocht in een lopend financieel onderzoek van de federale gerechtelijke politie.

Foto: RR