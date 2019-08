Pech voor Jan en Romina uit ‘Boer zkt vrouw’: “Bod op droomhuis aanvaard, maar aan anderen verkocht”

Boer Jan en zijn vriendin Romina uit Boer zkt vrouw zijn op zoek naar hun eigen stulpje. Even leek het erop dat ze hun droomhuis gevonden hadden, maar dat ging uiteindelijk mis. “Het bod was aanvaard, je zet je eigen huis te koop, om dan abrupt te vernemen dat de eigenaars zomaar aan iemand anders verkocht hebben. Zonder ons weten”, reageert een teleurgestelde Romina op Instagram.

Halverwege juli verscheen de boerderij van Romina Paret op Immoweb. De “landelijke, alleenstaande, charmante woning in Dudzele, gelegen in een rustige straat” stond er te koop voor 359.000 euro. Waarom Romina de boerderij te koop zette, was toen niet duidelijk. Maar het leek erop dat het koppel sinds Jans definitieve terugkeer uit Australië op zoek was naar een stekje voor hun tweetjes.

Nu heeft Romina op Instagram stories meer duidelijkheid gegeven. “Stel, je hebt het huis van je dromen gevonden… En je doet een bod. En wat blijkt: jullie bod wordt “aanvaard”. Je ziet het allemaal al perfect voor je. Je zet je eigen woning te koop. Enkele dagen later, koper gevonden! Ons geluk kon niet op. Onze eigen stek ergens te velde in the middle of nowhere met veel weide voor onze dieren”, klonk het aanvankelijk nog optimistisch. “Om dan abrupt te vernemen dat de eigenaars het zomaar aan iemand anders verkocht hebben. Zonder ons weten… Wel dan sta je daar. Dus voor alle personen die nieuwsgierig waren. This is what happened.”

Het koppel dat elkaar leerde kennen in het afgelopen seizoen van Boer zkt vrouw, is overigens nog steeds op zoek naar een eigen droomhuis en Romina plaatste meteen ook een oproep: “Wij zijn op zoek naar een charmant boerderijtje regio groot Brugge. Met minimum 1,5 hectare grond. (Hoe meer hoe liever) Mag volledig te renoveren zijn.”