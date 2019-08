Zeven hectare bos weg voor scheepvaart in Genk-Zuid

Genk -

De Vlaamse Waterweg moet geen milieu-effectenrapport (MER) opstellen voor het verhogen van de spoorwegbrug over het Albertkanaal in Genk-Zuid. Die wordt zo’n 2,5 meter gelift zodat ook schepen met vier lagen containers kunnen passeren. De aanleg gaat gepaard met het rooien van in totaal ruim zeven hectare bos.