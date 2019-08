Zweeds parket vraagt celstraf voor A$ap Rocky

Het Zweedse parket eist een celstraf tegen de Amerikaanse rapper A$ap Rocky. Hij werd aangeklaagd voor slagen en verwondingen na een straatgevecht en zit al een maand in voorhechtenis. Hij pleitte onschuldig.

‘Ik zie geen andere mogelijkheid dan een celstraf’, zei procureur Daniel Suneson. Hij wijst de verdediging van de rapper af, en zegt dat er geen sprake was van zelfverdediging. Volgens Suneson viel A$ap Rocky, echte naam Rakim Mayers, het vermeende slachtoffer aan en was er sprake van buitensporig geweld. Suneson zei dat Mayers en zijn bodyguard de mogelijkheid hadden om van de situatie weg te wandelen, en dat geweld niet nodig was.

De vriend van het vermeende slachtoffers getuigde dat de rapper en zijn team volgens hem niet bang waren, zoals A$ap Rocky eerder getuigde. Hij zei dat zijn vriend omsingeld werd door vijf mensen, en dat ook hij werd aangevallen door de rapper en zijn team.

Goede douche

Eerder vandaag sprak Mayers de rechtbank toe. Hij zei dat hij graag een goede douche zou nemen, en dat hij zijn moeder wil zien. Hij staat ook open voor vrijwilligerswerk en zou graag andere Zweedse artiesten ontmoeten. Ook de bodyguard nam even het woord. Hij zei dat hij veel respect heeft voor zijn baas, en omschreef hem als een ‘goedhartige man’. Hij voegde eraan toe dat A$ap Rocky zich mengde in het gevecht omdat het twee tegen één was, en hij hem wou verdedigen. De man beaamde eerdere uitspraken van Mayers, die zei dat hij vaak wordt aangevallen. Ook zei hij dat het vermeende slachtoffer zich raar gedroeg.

A$ap Rocky blijft erbij dat het straatgevecht pure zelfverdediging was. Er werd enkel gereageerd op het agressief gedrag van anderen, zo klonk het.

Het is aan de rechter om te beslissen over het lot van de rapper. Het is onduidelijk hoe lang het zal duren voor het verdict valt.