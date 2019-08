ROYALS. Prinses Charlene heeft een probleem. En dit zijn de favoriete zomerschoenen van Kate Middleton

Wat is het probleem van prinses Charlene van Monaco? En in de zomer ruilt Kate Middleton sneakers of stilleto’s maar al te graag in voor ander schoeisel. Alle weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

Dat Meghan Markle van mode houdt, is duidelijk te zien aan haar uitgebreide garderobe. Maar nu gaat de hertogin van Sussex ook zelf kledij ontwerpen. Ze is van plan om een lijn te lanceren voor het koninklijke goede doel Smart Works, waar ze helemaal achter staat. Die zal uitsluitend werkkleding bevatten en moet dienen als steun voor werkloze vrouwen die op zoek zijn naar een job. Het designdebuut van Markle wordt deze herfst verwacht, zo wordt vermeld op de Instagrampagina Sussex Royal.

Foto: ISOPIX

Kate Middleton heeft een duidelijke voorkeur wat zomerschoenen betreft. De hertogin van Cambridge heeft zich de voorbije weken al een paar keer in het openbaar vertoond met espadrillen, maar dan in een uitvoering met sleehakken. Zo droeg ze een paar met camelkleurige wreef en lintjes voor een bezoekje aan het Royal Horticultural Society’s Hampton Court Palace Garden Festival. Het paar van ontwerpster Castañer Carina mocht weer uit de schoenenkast voor een workshop fotografie, georganiseerd door de Royal Photographic Society en Action For Children. Beide keren combineerde de royal de schoenen met een zwierige jurk met print.

De Britse prinses Eugenie gaat dan weer in de media. Nou ja, ze is van plan om een podcast - een online radioshow - samen te stellen over slavernij. Ze werkt er samen aan met haar beste vriendin Julia de Boinville, met wie ze het initiatief The Anti-Slavery Collective heeft opgericht. De uitzendingen zullen gebracht worden onder de naam ‘Freedom United’ en de problematiek rond ‘moderne slavernij’ behandelen. Want volgens de royal zijn veel mensen daar de dag van vandaag het slachtoffer van zijn.

Foto: ISOPIX

Prinses Charlene, vrouw van prins Albert van Monaco, heeft een probleem met de Monegaskische royals. Althans: dat stelt de Spaanse webkrant El Confidencial. De redactie heeft zich gefocust op het gedrag van de prinses met Zuid-Afrikaanse roots en komt tot de conclusie dat ze het niet heeft voor haar schoonfamilie. De aanleiding voor deze analyse? De blondine was niet present op het huwelijk van Louis Ducruet, de neef van haar echtgenoot. Er werd geen reden opgegeven voor haar afwezigheid. Het is niet de eerste keer dat ze zich niet laat zien op een trouwfeest van haar schoonfamilie. Ze vierde ook niet mee toen de zonen van prinses Caroline, Andrea Casiraghi en Pierre Casiraghi, trouwden in respectievelijk 2014 en 2017. De krant bestempelt vooral de band met prinses Caroline als problematisch. Beide dames zouden elkaars plaats in de koninklijke rangorde niet appreciëren en daardoor niet in dezelfde ruimte kunnen zijn.

Foto: ISOPIX

Aan de andere kant van de wereld, in Maleisië, hebben ze een nieuwe koning. Afgelopen dinsdag beklom hij zijn troon en dat ging gepaard met een kleurrijke inhuldigingsceremonie. De Yang di-Pertuan Agong, of koning Abdullah voor de vrienden, zei tijdens zijn speech dat hij het volk steeds op de eerste plaats zal zetten. In Thailand heeft koning Vajiralongkorn een goede vriendin, een voormalige verpleegster, een mooi cadeau gegeven omdat ze loyaal is. Hij schonk haar al een nieuwe achternaam, nu kreeg ze ook een hogere adellijke titel. Generaal-majoor was ze al, nu mag ze zichzelf ‘Chao Kun’ noemen. Die titel duidt op een bijzondere relatie met de vorst. Of er een romantische link is tussen de twee, is onduidelijk.

Koning Abdullah van Maleisië tijdens zijn inauguratie Foto: ISOPIX

In eigen land heeft koning Filip heeft het wapenschild van onze monarchie laten opfrissen. Het nieuwe ontwerp is versoberd en heeft minder franjes. De Belgische wapenspreuk ‘Eendracht maakt macht’ is voor het eerst in het Duits opgenomen. Een andere nieuwigheid is de terugkeer van het wapenschild van de Duitse deelstaat Saksen, waar de roots liggen van onze koninklijke familie. Ook de familienaam werd veranderd in ‘Van België’. Koning Filip heeft verder wapenschilden voor troonopvolgster prinses Elisabeth en de andere familieleden laten ontwerpen.