TREND. Zo draag je safari

Op 9,10 en 11 augustus trekken liefhebbers van elektronische muziek weer naar het strand van Zeebrugge voor het zomerfestival We Can Dance. Zoals elk jaar, is er ook nu weer een verkleedthema. Alles draait rond ‘Safari Nomads’. Nog geen idee wat aan te trekken? Drie looks ter inspiratie.

Dierenprint

Safari? Dat roept beelden op van wijde vlaktes vol wilde dieren. Breng een ode aan het Serengeti National Park of ander domein door voor dierenprint te kiezen. Denk wel: de outfit spreekt voor zich, houd je accessoires liever sober.

Jumpsuit Minimum - 79,95 euro / schoudertas & Other Stories - 119 euro / sneakers - Nike - 99,95 euro / nagellak Essie - 7,99 euro / oorbellen - Maria Black - 69,95 euro

Nomadic chic

Om helemaal te voldoen aan de nomadische toets van het thema, zit je goed met een zwierige jurk in zandkleur. Sandaaltjes, een hoed en een mysterieus parfum. Oefen alvast een bijpassend zelfzeker maar rustig loopje.

Jurk - Zara - 49,95 euro / tas - Zac Posen - 419,95 / sandaaltjes - Scapa - 61,95 euro / Hoed - H&M - 12,99 euro / parfum - Byredo - 120 euro (50 ml)

Ton sur ton

Met khaki zit je altijd goed, durf twee tinten van de kleur (of meer) te combineren voor een knipoog naar de pakjes van rangers in safariparken. Tip: The Lion King is een hit in de zalen en jij kunt subtiel ode brengen aan Simba met een bedeltje voor aan je armband of ketting.

Short - Topshop - 33 euro / nettas - H&M - 12,99 euro / top - Berksha - 12,99 euro / schoenen - Pavement - 134,95 euro / bedeltje - Pandora 69 euro