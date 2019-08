Absolutely Free Festival hoopt op 10.000 bezoekers

Genk - Het Absolutely Free Festival hoopt na het recordaantal van 9.000 bezoekers in 2018 dit jaar de stap te zetten naar 10.000 bezoekers. De twaalfde editie van het Absolutely Free Festival (AFF) vindt vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus plaats op de voormalige mijnsite C-mine in Genk. Bezoekers krijgen gratis toegang tot het tweedaagse festival in ruil voor minstens drie lege batterijen.

Bezoekers betalen op AFF geen toegangsgeld, maar de organisatie vraagt om drie gebruikte batterijen mee te brengen. Die batterijen worden door partner Bebat gerecycleerd. Bezoekers die geen lege batterijen meebrengen, betalen een kleine bijdrage van 3 euro om het Absolutely Free Forest te ondersteunen, een bos dat elk jaar blijft groeien. Zo kon het festival al zo’n 15.000 euro aan Natuurpunt schenken om het bos tussen Genk en Smeermaas te beheren.

De organisatie hoopt 1.200 kilo lege batterijen op te halen: 100 kilo voor elk van de 12 jaar dat het festival op de huidige locatie bestaat. Daarvoor mikt het festival op 10.000 bezoekers. “10.000 bezoekers zou fantastisch zijn en dat is ons doel. Als die 10.000 mensen effectief drie batterijen meenemen, komen we al in de buurt van die 1.200 kilo batterijen”, zegt organisator Lennart Janssen. “Heel vaak zijn er mensen die meer dan 3 batterijen meebrengen - soms zelfs volledige zakken batterijen - omdat ze ondertussen het systeem kennen.”

Bovendien maakt het festival gebruik van upcycling om de festivalweide met oude materialen vorm te geven. “Dit jaar hebben we een 500-tal tenniskokers bij alle tennisclubs in Limburg verzameld. Daarmee hebben we twee gigantische ‘ledwalls’ gemaakt als extra decoratie in de mainstage. Dat is het pronkstuk van het terrein”, legt Janssen uit. “Het thema van dit jaar is vooral 8-bit en oude videogames. Dat gaat terugkomen op alle podia.”

Het Absolutely Free Festival mikt met 35 acts op nog te ontdekken talent uit binnen- en buitenland. Op vrijdag komt vooral elektronische muziek aan bod met onder meer Byron The Aquarius, San Soda en Joy Orbison, terwijl liefhebbers van gitaren op zaterdag aan hun trekken komen met onder anderen The Mauskovic Dance Band, Let’s Eat Grandma en John Parish.