Bilzens marktplein krijgt extra kleurrijke uitstraling

Bilzen -

De tegels op de markt tussen het gemeentehuis en de kerk in Bilzen veranderden donderdagnacht in een vrolijk kleurrijk palet. De aanleiding van dit schouwspel was even onduidelijk. Maar al snel bleek het kinderfestival Tureluurs van volgende week zondag de aanleiding te zijn van het in het oog springende kleurenspel.