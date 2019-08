Grootse expo rond Karl Lagerfeld op komst

Het befaamde Metropolitan Museum in New York wil een grote tentoonstelling organiseren als eerbetoon aan Karl Lagerfeld. Dat schrijft modesite Women’s Wear Daily.

De Duitse ontwerper Karl Lagerfeld overleed in februari van dit jaar op 85-jarige leeftijd. Zijn dood veroorzaakte een schok in de modewereld, waarna verschillende odes aan hem werden gebracht. Onder meer Chanel en Fendi, de merken waarvan hij hoofdontwerper was, eerden hem in de meest recente modeshows. En in Parijs werd tijdens de mannenmodeweek, op 20 juni, een herdenkingsconcert georganiseerd.

Nu wil ook het Metropolitan Museum iets doen om de herinnering aan keizer Karl levendig te houden. Er zijn concrete plannen om een tentoonstelling samen te stellen die een compleet overzicht biedt op het werk van de designer voor verschillende labels, waaronder het vertrouwde Chanel en Fendi en Chloé. Volgens de modesite zit Andrew Bolton, ??hoofdcurator van het kostuuminstituut van het Metropolitan Museum of Art, achter de expo. Als alles volgens plan verloopt, zal deze in 2022 openen.