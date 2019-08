Dit transgender model is… geen transgender

Fenty-model Carissa Pinkston heeft zich schuldig gemaakt aan gemene online opmerkingen over transgenders. In een poging om het weer goed te maken, biechtte ze op dat ze zelf een transgender is. Maar dat blijkt nu een leugen…

Even terugblikken: de heisa begon in mei. Het model plaatste onder haar schuilnaam Rissa Danielle kwetsende opmerkingen. “Als je transgender bent, ben je geen echte vrouw. Dan ben je gewoon een transgender. In een biologische context bestaan er enkel mannen en vrouwen.” De haatberichten hadden grote gevolgen voor Pinkston, zo werd ze aan de kant gezet bij haar modellenbureau Elite Model Management.

In juli excuseerde ze zich via Instagram en deed ze een ontboezeming. Naar eigen zeggen deelde ze de kwetsende opmerkingen uit onzekerheid omdat ze zelf transgender is en te verlegen was om dat aan de wereld te vertellen. “Aangezien ik haatmails en doodsbedreigingen krijg, ben ik wel verplicht om de waarheid te zeggen. Ik ben een transgender. Ik ging op jonge leeftijd door mijn transitie en leef sindsdien als vrouw. Het was zwaar om dit geheim mee te dragen, maar ik besef dat ik ook echt een vrouw ben. Dat zijn we allemaal”, schreef ze.

imagine being a model who got exposed for being a raging transphobe/saying extremely transphobic shit in the past and then resorting to LYING ABOUT BEING TRANSGENDER ONLINE FOR CLOUT IN ATTEMPT TO SAVE YOUR CAREER...? i know this person irl and she is SO CISGENDER?? Y’ALL I-? pic.twitter.com/GtB55p8Cr5 — aaron philip (@aaronphilipxo) July 23, 2019

Maar collega-modellen doorprikten de leugen snel en vonden het niet kunnen dat ze loog om haar carrière te redden. Pinkston gaf haar leugens niet veel later toe en kwam opnieuw met een verontschuldiging. “Sorry voor de commentaren op de transgendergemeenschap. Ik panikeerde en dacht dat mijn ‘coming out’ de dingen beter zou maken voor mezelf, maar ik heb het alleen maar erger gemaakt. Ik ben nog maar twintig jaar en ook maar een mens. Ik maak fouten en ik hoop dat jullie me allemaal kunnen vergeven. Ik ben veel meer dan dit incident en geen lafaard.”

Op die vergiffenis is het even wachten, zo blijkt. Veel volgers reageren dat haar jonge leeftijd gebruiken geen excuus is om haar gedrag goed te praten. “Je hebt een enorm platform en je veinst je geaardheid. Dat is geen grap. Onze levens zijn geen grap”, regeerde journaliste Lauren Sundstrom.