Feestelijke straatbarbecue op Lammerbroek

Maasmechelen - Het Comité Lammerbroek heeft naar jaarlijkse gewoonte ook dit jaar een tweedaagse straatbarbecue georganiseerd.

Voor de 16de keer was het Straatcomité van Lammerbroek er wederom in geslaagd om een succesvol straatfeest te organiseren. Meer dan 40 buren en vrienden namen deel aan de barbecue in hun straat. Tot in de vroege uurtjes bleven de mensen eten, drinken en vooral praten met mekaar. Geen betere manier om de vriendschapsbanden verder aan te halen en de laatste nieuwtjes uit de buurt te vernemen. De volgende activiteit staat al op de agenda: de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in januari 2020. Dankjewel aan iedereen die heeft meegeholpen aan de organisatie en die aanwezig waren.

Tekst en foto ingestuurd door Frans Brodela.