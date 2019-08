Duikers en milieu-activisten hebben vorige maand duizenden plastic zakjes opgehaald uit de Egeïsche Zee bij Griekenland. Ze troffen daar een ‘koraalrif van plastic’ aan, waarschijnlijk veroorzaakt door een afvalberg die in 2011 in de zee stortte. Bekijk het ‘plastic koraalrif’ in de video hierboven.