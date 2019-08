Van Aert, Bernal en Broeckx bezoeken To Walk Again: “Toen de chirurg zei dat ik in Frankrijk niet op de juiste manier was geopereerd, was ik toch angstig”

Wout van Aert is nog maar net zelf ontslagen uit het ziekenhuis van Herentals of hij is alweer druk in de weer. De 24-jarige renner zit nog in een rolstoel na zijn zware valpartij in de Tour de France, maar hij bracht samen met eregast Stig Broeckx en Tour-winnaar Egan Bernal donderdag een bezoekje aan het postrevalidatiecentrum To Walk Again REVAluation in het AZ Sint-Elisabeth in Herentals.

“Het is moeilijk om er een termijn op te plakken”, vertelde Van Aert aan RTV over de lange revalidatie die hem nu wacht. “Ik kan nu nog niet wandelen, enkel een paar passen zetten met mijn krukken. Dat zal ik eerst moeten leren. Die spieren moeten terug helemaal genezen. Dat vraagt tijd. Pas als het normale leven terug normaal verloopt, kan ik terug aan mijn sportrevalidatie beginnen. Het is onmogelijk om daar een termijn op te plakken. Ik wil zo snel mogelijk terug op de fiets zitten, maar daar heb ik nu nog geen invloed op. Ik ben al lang blij dat het terug in orde komt.”

Logisch, want blijkbaar had de dokter van het ziekenhuis van Pau waar Van Aert meteen na zijn valpartij in de tijdrit van de Tour was geopereerd er een zootje van gemaakt. Dat stelde chirurg Toon Claes vast bij een tweede operatie in het ziekenhuis van Herentals. “In het begin was ik niet bang, maar toen Toon zei dat ik in Frankrijk niet op de juiste manier was geopereerd, was ik toch angstig”, zei Van Aert aan de VRT. “Het was geen dramatische crash, maar door de behandeling die in Frankrijk te wensen overliet, had het wel erger kunnen zijn als we er niet snel waren bij geweest. Ik ben blij dat ik in de handen van Toon Claes ben gevallen en dat hij op het juiste moment snel heeft ingegrepen.”

Gelukkig kan Van Aert vanaf nu weer vooruit kijken. “Alles is nu goed opgelost en ik ben op de juiste manier geopereerd. Als ik er hard voor werk, dan zal ik op mijn normale niveau terugkomen. Ik doe het liever iets geduldiger dan snel.”

Bernal: “Van Aert zal zeker opnieuw prijzen pakken”

Ook Tour-winnaar Egan Bernal gelooft dat Van Aert er volgend seizoen opnieuw zal staan. “Wout komt zeker terug”, vertelde de Colombiaan aan RTV. “Hij is een groot talent. Hij is één van de meest talentrijke renners in het peloton zelfs. Hij heeft nu een valpartij gehad, maar volgend seizoen komt hij terug en zal hij zeker opnieuw prijzen pakken.