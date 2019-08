25 jaar later staat Claudia Schiffer (48) weer op cover Vogue, en hoé

Exact 25 jaar nadat Claudia Schiffer op de cover stond van Vogue, maakt het topmodel haar comeback op de voorpagina van Vogue Italia. En op die foto heeft de vrouw weinig om het lijf: één paar schoenen van Yves Saint Laurent en een clutch bedekken haar lichaam.

48 is Schiffer intussen, maar ziet u dat ze verouderd is? Het Duitser supermodel kreeg in die 25 jaar tijd wel drie kinderen - Caspar (16), Clementine (14) en Cosima (8) - toch lijkt het alsof de tijd geen vat had op haar. “Leeftijd zou gevierd moeten worden”, zegt ze zelf. Ik voel me 48 en ben er trots op. Ik voel me nog steeds hetzelfde als het mijn verjaardag is.”

De eerste keer op de voorpagina van Vogue Italia. Foto: Vogue