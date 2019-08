Lacht Eén nu zelf met eigen zomerprogrammatie? “Gewoonweg schandalig”

Een nieuwe maand, een nieuw uitzendschema op Eén. Hoewel, want nu de Tour wegvalt, zien veel avonden er nogal gelijkaardig uit. “Na de Tour de France zien jouw avonden bij Eén er iets anders uit”, tweet de VRT-zender. Gevolgd door een breed lachende smiley. Zien ze er zelf de grap van in?

Traditioneel hoef je in de zomer van de tv-zenders niet veel te verwachten, maar het zendschema voor augustus is wel héél magertjes. Vaste waarde F.C. De Kampioenen is er weer bij, en verder is er de zomerquiz Switch en een programma van vijf minuten ‘De Stoel’. Veel meer valt er niet te vertellen over de primetime in augustus.

De tweet maakte wel wat reacties los: “Zappen”, “Gewoonweg schandalig” of “Testbeeld zou nog interessanter zijn”. (