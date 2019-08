Twee Belgische wandelaars met helikopter gered in Spaans gebergte

Twee Belgen die woensdag aan het wandelen waren in de Spaanse bergketen Picos de Europa, zijn er met de schrik van afgekomen toen ze plots niet meer verder konden. De twee werden met een helikopter gered.

Het duo was woensdagmiddag aan het wandelen aan de het zogenoemde Canal del Vidrio, een plek in de keten Picos de Europa in de streek van Asturië. De twee waren in de problemen gekomen toen ze begonnen af te dalen langs de verkeerde weg. Op een bepaalde plek zaten ze vast: ze konden niet meer naar beneden, maar ook niet meer naar boven. Daar sloegen ze – rond 15 uur – alarm.

Omdat de twee zo moeilijk te bereiken waren, werd een helikopter gestuurd. De operatie verliep niet makkelijk, omdat er heel wat mist hing. Rond 17 uur werden de twee – ernstig uitgeput – overgebracht naar het laagste station van de kabelbaan op de berg.