Boris Johnson ziet krappe meerderheid in Lagerhuis verder slinken

De kersverse Britse premier Boris Johnson ziet zijn toch al krappe meerderheid in het Britse Parlement nog verder slinken. Zijn Conservatieve Partij verloor donderdag namelijk de tussentijdse verkiezingen in het district Brecon & Radnorshire, in het oosten van Wales. Johnson heeft nu nog een meerderheid van amper één zetel.

Die stembusgang kwam er nadat de kiesgerechtigden in het district hun vertrouwen hadden opgezegd in de zittende afgevaardigde van de Tories, Chris Davies, die een vervalste onkostenvergoeding had ingediend. Zijn zetel gaat nu naar Jane Dodds van de Liberaal-Democraten.

‘Stop de spelletjes met de toekomst van ons land en sluit een harde Brexit zonder akkoord nu meteen uit’, zei Dodds in haar overwinningstoespraak. ‘Dit resultaat toont ook aan dat het land niet hoeft de kiezen voor de Conservatieven of voor Labour. Er is een derde weg.’

Voor Johnson was de stemming een eerste test na zijn aantreden als premier vorige week. In het Britse Lagerhuis hebben de Conservatieven en hun Noord-Ierse gedoogsteunpartner DUP nu nog slechts 320 zetels, tegenover 319 zetels voor de gehele oppositie samen.