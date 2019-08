Filip Dewinter verhoogt druk op De Wever: “Als wij in oppositie belanden, worden wij zijn grootste nachtmerrie”

“N-VA hoeft niet per se een regering vormen met Open VLD, CD&V of SP.A. Laat ons maar temporiseren en wachten.” Filip Dewinter, Antwerps kopstuk van Vlaams Belang zet vrijdag in De Ochtend op Radio 1 nog eens de puntjes op de i, nu een nieuwe Vlaamse regering in de maak lijkt. “Belanden wij in de oppositie, dan worden wij N-VA’s grootste nachtmerrie.”

In de wandelgangen klinkt het dat een nieuwe Vlaamse regering er nu weleens snel zou kunnen komen. “Goh, niet per se”, zegt Filip Dewinter. “Iedereen gaat daarvan uit. Politicologen commentatoren en journalisten. Maar wie de onderhandelingen mee gevoerd heeft, weet dat er binnen een groot deel van de N-VA bereidheid is om de formule met Vlaams Belang aan de houden”, zegt Dewinter.

“En dat is maar goed ook. Want laat ons de zaak eens omkeren. Laat de verliezers hun verantwoordelijkheid nemen en een regering vormen, dan zien we wel wat er gebeurt. Een Vlaamse regering met Open VLD, SP.A, CD&V, Groen en PVDA. Dat wil ik nog wel eens zien gebeuren”, zegt hij in De Ochtend.

Temporiseren

“N-VA hoéft niet per se een regering te vormen met CD&V en Open VLD. Laat ons maar temporiseren en wachten.” Of er dan niet snel een Vlaamse regering gevormd moet worden? “Die moet er wel zo snel mogelijk komen, maar er is te veel onduidelijkheid. De andere partijen zitten nu in een zetel en wachten tot het Vlaams Belang er afgereden wordt.”

Volgens Dewinter heeft Bart De Wever te veel twijfels. “Terwijl hij de anderen op de knieën kan dwingen. Willen zijn niet in een regering met de winnaars van de verkiezingen?”

Hadden N-VA en Vlaams Belang een meerderheid samen, dan was er snel een regering gekomen, denkt Dewinter. “Absoluut, binnen de 14 dagen. Maar dat kan nog: we moeten het been stijfhouden en niet bezwijken voor de chantage van CD&V en Open VLD. Die twee - Rutten en Beke - moeten dringend een toontje lager zingen. Maar Bart De Wever zal koelbloedig moeten blijven en het zal ook afhangen van zijn principes. ‘Dit keer bezwijk ik niet voor chantage van verliezers’, moet hij zeggen. Als dat gebeurt, is er zeker nog een autostrade naar regeringsdeelname voor Vlaams Belang.”

Langs achterdeur

Komt straks SP.A aan de macht? “Ik huiver voor een Antwerps scenario, waar socialisten langs de achterdeur kunnen deelnemen aan de macht, terwijl ze langs de voordeur zijn buitengezet door de kiezer.”

Dewinter sprak bij Radio 1 ook dreigende taal: “Kijk, wij kunnen de grootste bondgenoot worden van de N-VA, maar even goed de ergste nachtmerrie en grootste vijand van Bart De Wever vanuit de oppositie. Als wij niet mogen meedoen, zullen wij hem het vuur aan de schenen leggen.”

“Natuurlijk hebben wij veel meer zin om deel te nemen aan het beleid. Daarom hebben we ons ook verantwoordelijk opgesteld en alle mogelijkheden te baat genomen om dat te doen. Maar als we er niet bij zijn, dan komt er keiharde oppositie. Zeker als rechtse stemmen moeten dienen voor een progressief project. Schaf dan beter de verkiezingen af, dan hebben ze toch geen zin gehad.”

Olijke duo

Hoe het nu verder moet, weet De Winter: “De Wever moet duidelijkheid bieden en mag zich niet laten chanteren door dat olijke duo - Rutte en Beke - dat verkiezingen heeft verloren. Hij moet zeggen: “Het is met het Belang, of zonder N-VA. Dan moet hij desnoods maar een stap opzijzetten als informateur. De komende 24 uur zijn cruciaal. Eieren of jong, zeggen wij in Antwerpen. De Wever zal z’n ei moeten leggen. Ik hoop dat hij de verkiezingsuitslag respecteert.”