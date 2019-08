Remco Evenepoel verhuist naar Monaco en zet punt achter relatie

Grote beslissingen in het leven van Remco Evenepoel. De jonge profrenner (19) uit Schepdaal heeft beslist om in Monaco te gaan wonen. Hij en zijn vriendin Oumaïma Rayane (19) zetten een punt achter hun relatie. Zonder ruzie, zegt vader Patrick Evenepoel aan Het Laatste Nieuws. “Ze hebben in goede verstandhouding en met wederzijds respect een punt gezet achter hun relatie.”

Wat gaat het snel in het leven en de carrière van Remco Evenepoel. Na een snelle overstap naar het peloton in het profwielrennen vorig seizoen, komen er nu ook privé enkele veranderingen. Zo verhuist hij naar Monaco, om in de bergachtige streek beter te kunnen trainen voor het grote rondewerk. “Definitief verhuizen kan nog niet, daarvoor verdient Remco te weinig”, zegt papa Patrick. “Iemand bood hem een leegstaand appartementje aan dat hij vrij mag gebruiken.”

Vorige zomer: Evenepoel werd net wereldkampioen en ziet z’n vriendin Oumaïma terug. Foto: Photo News

Omdat Remco vol voor z’n carrière kiest en ook Oumaïma Rayane nog minstens vijf jaar zou studeren, kozen de twee ervoor om hun relatie stop te zetten. Opvallend, want amper twee maanden geleden vertelde Oumaïma nog in een interview met onze krant hoe Remco en zij aan de toekomst denken. En die toekomst leek toen nog samen: “Hij denkt al aan de naam van onze kinderen”, zei ze toen. Nu klinkt dat al helemaal anders. “Hun persoonlijke ambities mogen ze niet voor elkaar opgeven, vinden ze”, zegt papa Patrick.” Ze zijn nog niet getrouwd, wonen nog niet samen... In die zin begrijpen ze elkaar volledig.”