Trump dreigt opnieuw met vrijlating IS-gevangenen als Europa strijders niet repatrieert

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd gevangengenomen strijders gewoon te zullen vrijlaten indien de Europese lidstaten hun burgers die naar Syrië zijn getrokken om er voor terreurbeweging Islamitische Staat (IS) te vechten, niet terugnemen.

“We hebben duizenden IS-strijders van wie we willen dat Europa hen terugneemt. We zullen zien of ze dat doen en doen ze dat niet, dan zullen we ze gewoon moeten vrijlaten” naar Europa, verklaarde Trump aan de pers voor het Witte Huis.

Het is niet de eerste keer dat hij daarmee dreigt. Ook in januari riep Washington Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en andere Europese bondgenoten op om meer dan 800 IS-strijders die door de VS in Syrië werden opgepakt, terug te nemen en te berechten.

“Al Qaeda heeft zich intussen hersteld”

De Verenigde Staten waarschuwden voorts dat IS nog steeds een ernstige bedreiging vormt hoewel het kalifaat in Syrië en Irak werd verslagen. Bovendien is Al Qaeda opnieuw op het hoogtepunt van zijn kracht.

Nathan Sales, de Amerikaanse coördinator voor de strijd tegen terrorisme, verklaarde dat wereldwijde inspanningen nodig zijn om IS op plaatsen zoals Afghanistan maar ook in Afrika terug te dringen. De Verenigde Staten kunnen die oorlog niet alleen voeren, zei hij. De aanvallen van IS zijn volgens de Amerikaan steeds dodelijker en de terreurbeweging heeft zich ook uitgebreid naar nieuwe gebieden. Tegelijkertijd beschikt IS in bepaalde regio’s van Syrië en Irak nog steeds over grofweg 15.000 strijders, aldus Sales.

Hij voegde eraan toe dat terwijl de internationale gemeenschap gefocust was op IS, Al Qaeda zich heeft hersteld. De terreurgroep is “zo sterk als ooit tevoren”.