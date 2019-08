Een groepje duikers bundelde samen met hun gids de krachten om een gigantische bultrug uit zijn lijden te verlossen. De bultrug zat verstrikt in een visnet in bij het strand van El Nuro voor de Peruaanse kust. Met enkel een snorkel in hun mond en een duikbril wist het groepje duikers de bultrug te bevrijden uit het visnet. Het leek geen sinecure want de duikers moesten telkens om lucht happen. Maar eind goed, al goed. De bultrug kreeg zijn vrijheid terug.