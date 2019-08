Energiecentrale Langerlo wordt in het najaar afgebroken

Genk - De leegstaande energiecentrale in Langerlo (Genk) wordt binnenkort afgebroken. Er zal op de site van 22 hectare ruimte vrijgemaakt worden voor nieuwe bedrijven. Dat meldt Radio 2 Limburg vrijdagochtend.

Het Luxemburgse bedrijf BTK kondigde in mei een investeringsproject van 2,5 miljard euro aan voor de bouw van vier nieuwe gascentrales in België, waarvan twee in Langerlo. De voorzitter van BTK, de Belg Marc Segers, zei toen dat het project mee gefinancierd zou worden vanuit Qatar. En dat het staatsbedrijf Qatargas aardgas zou leveren aan de nieuwe Belgische gascentrales. Maar enkele weken later ontkende Qatargas dat het betrokken was bij het project.

“BTK had ons beloofd om tegen 15 juni meer duidelijkheid te geven, maar sindsdien hebben we niets meer van hen gehoord”, zegt burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V). “Ik ga er dan ook vanuit dat het project op de site van Langerlo niet meer doorgaat.”

De afbraak van de centrale zal in het najaar starten, zo bevestigt Dries. “Bedoeling is dat dat 22 hectare industrieterrein wordt die beschikbaar zal zijn voor nieuwe bedrijven”, luidt het. “De afbraakwerken gebeuren door een Genkse firma, en daarna zullen we moeten bekijken welke nieuwe bedrijven zich op de site willen vestigen.”