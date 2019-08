Gert Verhulst geopereerd, maar ‘the show must go on’: enkele uren later al opnieuw op het podium

Na zijn sidekick James Cooke (34) ligt nu ook Gert Verhulst (51) in de lappenmand. Middenin de repetities van hun nieuwe programma ‘The battle’ liet Verhulst zich donderdagochtend aan de knie opereren. Geen al te zware ingreep, zo bleek, want enkele uren later stond hij zonder problemen op het podium tijdens twee zomershows van Samson & Gert.

Al om 8 uur ’s ochtends meldde Gert Verhulst zich donderdag aan in het ziekenhuis van Sint-Niklaas. De Gert late night-presentator onderging er een operatie aan de knie. “Niets ernstigs”, klinkt het. “Het gaat om een meniscusletsel.” Na een kort bezoek van zijn vaste sidekick James Cooke mocht Verhulst alweer beschikken. Hij vertrok snel richting het Plopsa Theater in De Panne waar hij – in samenspraak met zijn dokters – twee Samson & Gert-shows speelde. Weliswaar vanop een stoel.

Nu wacht Verhulst een revalidatieperiode van twee weken. Optreden kan hij nog – zondag staat Verhulst alweer samen met Jelle Cleymans op de planken met de muziekgroep De Bandido’s – maar het is vooral afwachten wat de gevolgen van de operatie zijn voor de opnames van The battle. In die nieuwe studioshow van Vier neemt Verhulst het samen met Cooke op tegen twee Nederlandse collega’s in een reeks uitdagingen. Verhulst waagt zich onder meer aan riverdance en koorddansen, twee proeven waarbij een soepele knie best van pas komt. Een maand geleden liet Verhulst al zijn andere knie opereren, speciaal voor die uitdagingen.

Ook Cooke heeft al ondervonden hoe veeleisend de repetities zijn. Hij bereidt zich onder meer voor op een acrobatische stunt aan de trapeze. Cooke houdt er al even kneuzingen en blaren op de handen aan over. Voor een transformatie tot cheerleader is Cooke dan weer intens aan het diëten.