Politie ontdekt steeds meer illegale wapens

De federale politie heeft vorig jaar 5.850 illegale vuurwapens in beslag genomen. Dat zijn er een pak meer dan de vorige jaren, met 3.614 exemplaren in 2017, 3.745 in 2016 en 2.925 in 2015. Vooral in het drugsmilieu duiken steeds meer wapens op. Dat staat te lezen in De Tijd vrijdag.

Bij de vuurwapens die de politie ontdekte, zaten zeker 90 mitrailleurs. Het ging om 56 pistoolmitrailleurs en 34 machinegeweren. Het gros van de wapens (3.947) werd door de politie geïdentificeerd als ‘lange vuurwapens’. Daarnaast waren er 927 pistolen en 525 revolvers.

De politie ziet vooral meer vuurwapens opduiken in het drugsmilieu en probeert de achterliggende circuits bloot te leggen. Ook in andere criminele takken blijven vuurwapens opduiken, zoals bij inbrekers die betrapt worden met een kalasjnikov in hun wagen of zigeuners die gespecialiseerd waren in oplichtingen maar ook gewapend bleken te zijn. De politie moet er bij elke huiszoeking rekening mee houden dat wapens aangetroffen worden, wat tien jaar geleden veel minder het geval was.

Tegelijk merkt de politie dat illegale wapenhandelaars meer op hun hoede zijn. Verschillenden onder hen zijn de voorbije jaren terechtgekomen in terrorismezaken omdat ze hadden geleverd aan terroristen. Daardoor riskeerden ze zware gevangenisstraffen.

De politie kon ook al meerdere wapenverzamelaars betrappen die verkochten aan het criminele milieu. De illegale wapenhandel blijkt lang niet alleen meer in Brussel plaats te vinden, maar ook in de rest van het land, onder andere op beurzen.