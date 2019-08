Lewis Hamilton snelste tijdens eerste oefensessie GP van Hongarije

Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste oefensessie op de Hungaroring de snelste tijd gereden. Teamgenoot en wk-rivaal Valtteri Bottas had een motorprobleem en kwam niet in actie. Heel wat rijders gingen op de Hungaroring in de fout, waaronder ook Max Verstappen. De Nederlander slaagde er echter in om de tweede tijd te rijden.

Max Verstappen is off for the second time during FP1 ??



He'll be hoping it isn't a sign of things to come this weekend ??#F1 #HungarianGP ???? pic.twitter.com/Vp8axBmwmT