Max Verstappen is al jaar niet meer uitgevallen: 20 keer op rij in de top 5!

29 juli 2018, een jaar geleden in ditzelfde Boedapest. Na vijf ronden moet Max Verstappen zijn Red Bull aan de kant parkeren. Motor kapot. Tiende opgave in dertig races. Maar kijk: exact een jaar later is dat nog steeds de laatste keer dat Verstappen is uitgevallen. Sindsdien is hij elke keer in de punten gereden en - sterker nog - zelfs elke keer in de top vijf.