En u dacht dat het in ­België al best heet was ­deze zomer? Het is middag in Tokio en de thermo­meter wijst fluks 35 graden aan. Maar vooral: de vochtige hitte valt als een blok op je hoofd. Over een jaar moeten atleten presteren én bakken en braden op de Olympische Spelen. In dezelfde ­periode die vorig jaar nog als een natuurramp werd ­gecatalogeerd, met ­pieken tot 40 graden, toen ongeveer honderd mensen bezweken. De vochtige hitte van ­Tokio, een smerige ­tegenstander.