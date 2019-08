“Lommel komt van een geweldig sportieve prestatie vorig jaar. Het behoud in 1B was namelijk een sterk nummer. Dit jaar is het budget naar verluidt verdubbeld: van 1,6 naar 2,5 à 3 miljoen euro. Dat is nodig, maar eigenlijk nog steeds te weinig in vergelijking met clubs als Lokeren en Westerlo. Het is te hopen dat er met dat budget iets gedaan wordt, want het zou spijtig zijn moest men na een sterke prestatie nu alsnog in de problemen komen.”