Weinig mensen kenden haar achternaam, maar iedereen in Halen wist wie ‘Germaine van de ziekenkas’ was: zelfstandig thuisverpleegster, vrouw van de burgemeester, loketbediende van de lokale mutualiteit en redster in nood. Zij was de vrouw bij wie je moest zijn als je problemen had die je niet opgelost kreeg. ‘Onze achterdeur stond altijd open.’