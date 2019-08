Zeven hectare bos weg voor scheepvaart in Genk-Zuid

Het tillen van de spoorwegbrug kadert in het masterplan van de Vlaamse Waterweg om alle bruggen in het Albertkanaal te voorzien van een vrije doorvaarthoogte van 9,1 meter. Om ook de spoorwegbrug in Genk-Zuid te kunnen tillen, vroeg en kreeg de Vlaamse Waterweg een ontheffing van het MER. Dat besliste het departement Omgeving van de Vlaamse overheid na een vergelijking van de huidige met de geplande situatie. Voor elk aspect dat hierbij werd onderzocht, zouden er geen negatieve effecten zijn.

Fordsite

Elia, Fluxys, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos en OVAM gaven gunstig advies. Ook de stad Genk deed dat, zij het met enkele inhoudelijk opmerkingen. Zo wil de stad dat de Vlaamse Waterweg onder meer rekening houdt met het werfverkeer, dat trillingen en geluidsoverlast kan veroorzaken in de omgeving. Voorts wordt er, volgens de stad, nergens in het dossier een verwijzing gemaakt naar het masterplan voor de Fordsite. “En ook niet naar de omwegen voor fietsers”, gaat burgemeester Wim Dries verder. “Het zou ook goed zijn dat tijdens de uitvoeringsfases Stelimet en de eigenaar van de site van de voormalige elektrische centrale Langerlo betrokken zouden worden. We vermoeden dat hier toch heel wat hinder kan ontstaan. En ten slotte willen we nog opmerken dat de studie ‘Innovatief Mobiliteitsnetwerk Kolenspoor’ nog niet is afgerond en dat hier ook rekening mee moet worden gehouden.”

Compensatie

Voor de verhoging van de brug is een ontbossing noodzakelijk van 4,2 hectare. Voor de heraanleg van leidingen van Fluxys wordt er nog eens 2,8 hectare bos gerooid. Omdat het in totaal om meer dan drie hectare gaat, moet de Vlaamse Waterweg die hoeveelheid compenseren. Waar die compensatie zal plaatsvinden, moet men nog bekijken samen met het Agentschap Natuur en Bos.

Liliane Stinissen, woordvoerster van de Vlaamse Waterweg, zegt dat de vragen van Genk en andere betrokken organisaties niet onoverkomelijk zijn. “We zijn de opmerkingen nog aan het bestuderen”, zegt Stinissen. “Maar het ziet er niet naar uit dat er iets tussen zit dat voor moeilijkheden zou kunnen zorgen. In september dienen we de aanvraag voor een omgevingsvergunning in. En als alles volgens planning verloopt kunnen we in de helft van 2020 aanbesteden. Tegen het einde van 2020 gaan de voorbereidende werken van start. Ja, het zijn werken van grote omvang. Onder meer omdat je door het liften van de brug de hellingshoek veel steiler maakt. Om de treinen er gemakkelijk over te laten rijden, moet die helling gestaag toenemen. Daarom zullen de werken over een lengte van ongeveer één kilometer uitgevoerd moeten worden.” In de periode van de werkzaamheden wordt het goederenverkeer tijdelijk omgeleid. Er rijden daar geen passagierstreinen.