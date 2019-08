STVV staat vanavond op papier voor een schier onmogelijke opdracht in Jan Breydel. In eerste klasse kon het nog nooit winnen op bezoek bij Club Brugge. Bovendien trekken de Kanaries met een onthoofde aanval naar West-Vlaanderen. Yuma Suzuki is niet speelgerechtigd en Yohan Boli is op weg naar de uitgang. Alle gewicht voorin ligt opnieuw op de jonge schouders van Nelson Balongo (19). “Toch zullen we met lef en overtuiging spelen”, stelt Marc Brys.