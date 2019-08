De penningmeester van Club beleefde een dag om nooit te vergeten. In enkele uren tijd verkocht blauw-zwart Danjuma voor 18 miljoen euro (inclusief bonussen) aan Bournemouth en Nakamba voor 12 miljoen aan Aston Villa. De zomerteller komt daarmee tot boven de 60 miljoen euro aan inkomend transfergeld. Ter vergelijking: de vorige tien jaar lukte het Club maar twee keer een speler voor meer dan 10 miljoen euro te verkopen: 10 miljoen voor Bacca aan Sevilla in 2013, 15 miljoen voor Izquierdo aan Brighton in 2017.

Bij die miljoenentransfers lijkt zich een trend af te tekenen: Club verkoopt veel aan Engelse kelderclubs. Door het lucratieve tv-contract in Engeland kunnen zulke clubs makkelijk 100 miljoen euro per seizoen besteden. In België vinden ze een markt die nog relatief betaalbaar is. Voor een talent uit Nederland betalen ze tot de helft meer, voor topspelers uit Duitsland, Frankrijk of Spanje moeten ze het afleggen tegen ploegen uit de linkerkolom.

Norwich was de eerste bescheiden Engelse eersteklasser die een speler wegplukte bij Club: Odjidja voor 5 miljoen euro in 2014. Nadien sleet makelaar Mogi Bayat Oulare na amper negen basisplaatsen aan Watford. Opbrengst: meer dan 8 miljoen euro. Izquierdo brak in 2017 het transferrecord. Dit jaar verkocht Club drie spelers voor meer dan 10 miljoen euro aan Engelse eersteklassers.

Bewuste politiek

Spelers kopen om ze met forse winsten door te verkopen, was vroeger een overlevingsstrategie van Belgische middenmoters, maar is nu het zakenmodel van de topclubs geworden. Toen Bart Verhaeghe voorzitter werd, in februari 2011, hoopte hij dat de bouw en exploitatie van een nieuw stadion Club een voorsprong kon laten nemen op de concurrentie. De voorbije jaren groeide het besef dat blauw-zwart ook met een slimme transferpolitiek afstand kan nemen. Voor Anderlecht was spelers verkopen de laatste jaren financiële noodzaak, Club kon door een gezonde buffer spelers langer aan zich binden en voor hogere bedragen van de hand doen.

Een goed voorbeeld is Wesley, die vorig seizoen overtuigd werd om een jaar langer te blijven. Zo kon hij na een geslaagde Champions League-campagne deze zomer vertrekken voor 25 miljoen euro naar Aston Villa. En wie een hoge transfersom zegt, zegt ook een hoog salaris. Kopende club, verkopende club, speler: iedereen tevreden.

Sportieve kanttekening

Tenminste, op financieel vlak. Club-trainer Philippe Clement plaatste een sportieve kanttekening bij de transfers naar de Engelse kelderclubs. Daar rekende hij ook de overgang van zijn Genks goudhaantje Leandro Trossard naar Brighton bij. “Ze gaan in de Premier League veel meer geld verdienen”, zei Clement. “Ze spelen ook tegen betere ploegen, maar ik hoop ook dat ze het voetbal kunnen spelen waarin ze goed zijn. Dat wil zeggen in balbezit en dominant. En dat ze niet in een situatie komen waarbij ze alleen verdedigen, een paar keer counteren en heel weinig de bal raken. Want dan gaat dat plezier van die bankrekening en die andere dingen snel voorbij zijn.”

Het lot van Izquierdo is in dat opzicht interessant. De Colombiaan beleefde een bemoedigend eerste seizoen bij Brighton, maar vorig seizoen was het veel minder. Mede door een knieblessure startte hij maar in negen wedstrijden. Danjuma en Wesley moeten hopen dat het hen beter vergaat.