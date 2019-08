Staat Jakub ‘Kuba’ Piotrowski (21) voor het jaar van de doorbraak? “Ik wil in mijn tweede seizoen Genk een grote stap vooruit zetten”, toont de jonge Pool ambitie. Klagen over de loodzware concurrentie op het middenveld doet hij niet. “Dat weet je, als je voor een topclub kiest. Had ik zeker willen zijn van mijn plaats, had ik nooit voor KRC Genk mogen kiezen.”